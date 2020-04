Coronavirus, Zingaretti: “Per Fase 2 partita la preparazione. Via alla concertazione”

LATINA – Parte oggi la preparazione alla Fase 2 nel Lazio. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ne ha illustrato le linee in una videoconferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio annunciando che un team di tecnici è già al lavoro e che da domani si apriranno i tavoli di confronto e di concertazione con le categorie.

“La riapertura – ha detto il Governatore – dovrà avvenire con la massima sicurezza per chi produce e con la massima sicurezza per chi consuma. Noi offriremo delle linee guida alle quali attenersi e che saranno poi confrontate con quanto arriverà dal nazionale. Ricordo però che la curva nel Lazio tiene, perché si stanno rispettando le regole di contenimento, cosa che bisogna continuare a fare e che quando usciremo, in una fase successiva, bisognerà alzare di molto l’attenzione”.

Tanti ancora gli ambiti in cui si viaggia a vista e per i quali è difficile ipotizzare modalità di riapertura e tra questi ci sono mare e stabilimenti, che interessano moltissimo la provincia di Latina. Sull’argomento il presidente Zingaretti non ha risposto e tutto appare rinviato a un tavolo con la categoria dei balneari.