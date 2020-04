Aprilia, si aggirano in scooter nei pressi della farmacia, denunciati

APRILIA – Si aggiravano in scooter nei pressi della farmacia di turno e quando un’auto civetta della la polizia li ha notati e ha deciso in accordo con i colleghi della Volante di intimare l’alt e procedere al controllo. I due uomini di 32 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine, però non si sono fermati e ne è nato un inseguimento per le vie della città terminato quando i due fuggiaschi sono stati bloccati. Non avevano i documenti personali, lo scooter era senza assicurazione e non hanno saputo spiegare il perché si aggirassero intorno alla farmacia. Sono stati così denunciati e sanzionati oltre che per la violazione delle misure di contenimento del coronavirus anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il ciclomotore è stato sequestrato.