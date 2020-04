Giornata mondiale del libro, Latina c’è. Dibattito in streaming su Fb

LATINA – In occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore il Comune di Latina propone un suo contributo con un dibattito sul tema dei libri. L’assessore alla cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia, Marino Sinibaldi direttore di Radio3 Rai e Umberto Croppi Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma parleranno oltre che di diritto d’autore anche del cambiamento che sta subendo il mondo della cultura in questo periodo di crisi e di blocco di attività ed eventi. Il dibattito che si terrà in streaming potrà essere seguito sulla pagina facebook del Comune di Latina oggi a partire dalle 17.00.