Latina, mare e parchi di nuovo accessibili dal 4 maggio per fare attività motoria

LATINA – Si potrà andare nei parchi e al mare per fare attività motoria. Lo ha chiarito il sindaco di Latina Damiano Coletta nella consueta videoconferenza serale rispondendo alle domande di alcuni cittadini. Ci sono però precise condizioni e regole da rispettare se si vuole approfittare di questa opportunità e “ci saranno controlli”, ha annunciato il primo cittadino.

“Il mare può diventare un luogo per l’attività motoria, ma non prendiamolo d’assalto, essere costretti a richiudere sarebbe davvero una sconfitta per tutti. Quanto ai parchi verranno riaperti e potranno essere frequentati evitando situazioni di assembramento: deve essere garantito il distanziamento e non si potrà fare attività sportiva in gruppo, ma solo singolarmente. Si potrà però accompagnare minori e persone non autosufficienti”. L’appello è alla responsabilità per non tornare indietro.

