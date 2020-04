Tramonto su Lago di Fogliano ai tempi del coronavirus

LATINA – Fogliano è chiuso da un mese (come tutti i parchi e i giardini), sorvegliato dai carabinieri Forestali, e questo è il tramonto che avrebbe offerto stasera. Una luce spettacolare come capita nelle giornate terse e anche di più, visto che in assenza di smog, i colori sono ancora più forti. Per ora dobbiamo accontentarci di fotografie, quelle pubblicate sulla pagina Instragram Lagodifogliano che continua ad essere aggiornata.