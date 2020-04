Pasquetta senza Parco del Circeo, un video per goderlo restando a casa

SABAUDIA – Niente pic nic nel Parco del Circeo, né passeggiate ristoratrici nella foresta, intorno ai laghi o sul Promontorio: “Per la prima volta nella sua storia, purtroppo, il Parco nazionale del Circeo non potrà accogliere i visitatori nel Lunedì dell’Angelo, un appuntamento sempre rispettato dal dopoguerra al 2019”, dicono dall’Ente Parco Nazionale del Circeo che per questo ha deciso di pubblicare sul suo sito ufficiale (www.parcocirceo.it) un breve ma suggestivo video rappresentativo di tutta la sua bellezza ed unicità.

“Un’occasione per ‘rimanere distanti ma uniti’ – hanno dichiarato il Presidente dell’Ente Parco Antonio Ricciardi e il Direttore, Paolo Cassola – facendo al contempo i nostri più sentiti auguri di serena Pasqua 2020, per continuare a far conoscere e vivere, oggi “virtualmente”, la ricchezza di biodiversità e cultura presente all’interno del nostro Parco, in attesa di riaprire anche “fisicamente” i nostri sei magici ambienti alle escursioni, allo sport e in generale agli amanti di questa terra, anche attraverso delle offerte a cui già stiamo lavorando in linea con quelle che saranno le misure di sicurezza necessarie”.

Magari questa occasione mancata ci farà dare un po’ meno per scontate le bellezze che abbiamo a portata di mano e che dobbiamo tutti imparare a curare e difendere di più perché sono uniche.