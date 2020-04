Un infermiere scrive sulla tuta il nome di Tiziano Ferro e il cantante di Latina si commuove

LATINA – Vive a Carrù in provincia di Cuneo, fa l’infermiere all’ospedale sant’Antonio di Tortona e non si considera un eroe. A legarlo a Latina è un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui spiega: “Faccio solamente il mio lavoro e cerco di farlo al meglio perché mi piace e mi fa stare bene..esattamente come mi fa stare bene il Mio Eroe”. E l’eroe è appunto Tiziano Ferro.

Pronta la risposta del cantautore di Latina che tagga il fan ripubblicando la foto che lo ritrae di spalle con il numero 111 – dal titolo del famosissimo disco di Ferro – scritto all’interno di un cuore, sulla tuta che indossa per non esporsi al contagio da coronavirus: “E no caro Fabrizio, ti sbagli – posta TZN – L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita. Sei tu l’eroe. E quelli come te. Mi hai commosso”.

Fabrizio Puby Gazzola aveva confessato nel suo post che “più di una volta ho cercato e trovato rifugio e conforto nelle tue canzoni, nelle tue frasi..in quella voglia di gridare al mondo la voglia di essere felice! Quanto mi hai capito e aiutato non lo puoi nemmeno immaginare perché non sai nemmeno della mia esistenza, ma tu hai cantato di me x me..un omaggio a Te mio Eroe.Grazie ❤”