Volare di Modugno cantata dagli italiani all’estero, tre sono di Latina

LATINA – Tre giovani di Latina cantano nel video degli italiani all’estero che da una parte all’altra del mondo diffondono la canzone Volare di Domenico Modugno. L’idea è nata da Alessandro Fragiacomo di Milano che si è avvalso del supporto di un latinense stabilitosi da tempo a Londra, Alessandro Allocca: un gruppo whastapp in cui come in un passaparola sono stati aggiunti giovani sparsi tra Europa, America e Australia è stata accolta a Londra da Daisy Jane Pacini e a Belfast dal fotografo Bruno Tamiozzo entrambi di Latina. Anche il montaggio dei vari video con le strofe inviate dai partecipanti è stato curato da un latinense, Fabio Jacaranda Pacini di Latina dalla capitale del Regno Unito.