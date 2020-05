Arrestati due dipendenti della Abc: rubavano ingombranti per rivenderli

LATINA – Due dipendenti della Abc l’azienda per i Beni Comuni che svolge il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti a Latina, sono stati arrestato questa mattina dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver sottratto e portato in un’area privata rifiuti ingombranti raccolti con il servizio di igiene urbana nei punti di raccolta.

I due L.C. di 53 anni e L. D.S di 64 anni, entrambi di Latina, sono stati seguiti dai carabinieri e sorpresi più volte mentre sottraevano frigoriferi, lavatrici, altri elettrodomestici e suppellettili varie, dalla Abc o raccogliendoli durante il turno di lavoro per depositarli nell’area che oggi è stata sequestrata . Secondo i militari il materiale era in attesa di essere rigenerato per essere poi venduto. Denunciati anche un giovane di 22 anni e uno di 23 titolari del contratto di locazione dei beni.