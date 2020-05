Chiesa, tornano le Messe da lunedì, la Diocesi di Latina spiega le regole

LATINA – Accessi contingentati in Chiesa da lunedì 18 maggio quando – superata la chiusura imposta dalle norme di contenimento del Covid-19 – sarà nuovamente possibile andare a Messa e prendere i sacramenti.

La Diocesi di Latina fa chiarezza e in un video pubblicato anche sui social spiega ai fedeli quali sono i comportamenti da adottare: gli accessi saranno contingentati e il numero di fedeli sarà misurato con un contapersone da collaboratori parrocchiali; si farà l’inchino per scambiarsi il segno della Pace al posto della stretta di mano; le offerte saranno raccolte in punti fissi, sono state aumentate le distanze tra i banchi, ci sarà gel igienizzante, obbligatorio l’uso della mascherina e niente capannelli per salutarsi neanche all’esterno della Chiesa.

La parte più delicata sarà la Comunione come ha spiegato il vicecancelliere vescovile don Gianmarco Falcone: “Il sacerdote si igienizzerà le mani, poi indosserà mascherina e guanti che saranno a loro volta igienizzati, quindi distribuirà l’ostia ai fedeli che saranno in fila ma distanziati fra di loro”.