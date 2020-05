Coronavirus, cinque nuovi positivi e un decesso al Goretti di Latina

LATINA – Cinque nuovi casi positivi, per un totale di 511 dall’inizio della pandemia, è l’ultimo dato disponibile relativo ai contagi in provincia di Latina elaborato dalla Asl.

Il trend a pochi giorni dall’avvio della fase 2 asi mantiene basso, ma è salito a 26, purtroppo, il numero delle vittime pontine per il Covid-19. Nel reparto di Medicina d’Urgenza del Goretti dove era ricoverata per un aggravamento del quadro clinico, si è spenta Caterina Allemand, 78 anni, presidente dell’Ail l’Associaizone Italiana Leucemie nota proprio in ospedale e nel capoluogo per il suo impegno nel volontariato. La ricorderemo questa mattina con l’aiuto della dottoressa Elettra Ortu La Barbera dirigente medico al Goretti nella Uoc di Oncoematologia e membro del comitato scientifico dell’Ail.

NEL LAZIO – Intanto nel Lazio si è registrato ieri un nuovo record di guariti dal Covid, La forbice tra nuovi infettati e negativizzati si allarga ancora a vantaggio dei secondi: sono stati 165, quasi il triplo rispetto ai 56 nuovi positivi con un trend sceso per la prima volta sotto l’1%.