Coronavirus, un solo nuovo positivo a Norma. Nessun paziente in terapia intensiva

LATINA – Un solo caso positivo, trattato a domicilio, nel Comune di Norma per una situazione che all’inizio della Fase 2 appare rassicurante sotto il profilo dei nuovi contagi e non solo.

L’altro dato decisamente positivo è quello infatti che riguarda i casi gravi per i quali si rende necessario il ricovero in Rianimazione: “Non si sono registrati nuovi decessi e nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti”, si legge nella nota con cui la Asl di Latina comunica gli ultimi dati disponibili. Sono invece 52 in totale i positivi ancora ricoverati nelle strutture sanitarie pontine.

Aumentano i guariti che sono 323 su 519 positivi totali registrati dall’inizio dell’emergenza in provincia di Latina. Complessivamente, sono 538 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 9.500 persone hanno terminato il periodo di isolamento.