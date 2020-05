Coronavirus, zero casi a Latina e provincia. Nessuno in terapia intensiva

LATINA – Nessun nuovo caso positivo in provincia di Latina. Dopo lo shock per i tre decessi avvenuti nell’arco di 24 ore i tamponi eseguiti dalla Asl hanno dato tutti esito negativo. Il conto dei contagiati resta a 523, scendono i ricoverati a 47, aumentano i guariti che sono oggi 354. Resta libera dai pazienti covid la Terapia Intensiva del Goretti.

L’ultimo dato riguarda i casi sorvegliati: è sceso sotto le cinquecento unità (sono 499) il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre si avvicina ai 10mila (9.889) quello delle persone hanno terminato il periodo di isolamento.