Il piccolo soccorritore, da Latina una storia per insegnare l’altruismo ai bambini

LATINA – Una favola per imparare ad essere un soccorritore e aiutare il prossimo in tempi di crisi. Si intitola “Il piccolo soccorritore” e l’ha scritta Christian Manzi, infermiere professionale di Latina, esperto di emergenza, un vulcano di idee e soprattutto di iniziative di sensibilizzazione.

Abbiamo imparato a seguirlo e dunque chi ci segue ha sentito parlare di lui: prima per l’inno del 118, sua iniziativa in chiave rap un video che ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui social per raccontare quello che fa un soccorritore; e poi ancora di un altro rap, recentissimo dal titolo “Tutto andrà bene – Tu resta a casa” registrato con colleghi infermieri di tutta Italia nelle scorse settimane e disponibile sul web, per ricordare cantando, e dunque mettendo allegria, le buone pratiche da adottare e le regole da seguire per difendersi dal Covid-19.

E ora, arriva questa storia per bambini in forma di fiaba illustrata nata grazie alla collaborazione con Patrizia Pistoia e Matteo Marzocco. Per saperne di più ne abbiamo parlato proprio con Christian Manzi

