Latina con l’Anci scrive al Governo. Lepori: “Noi dalla parte delle attività economiche”

LATINA – “I sindaci sono schierati con le attività economiche e faranno di tutto perché si possano riaccendere le luci delle vetrine spente”. Lo dice l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Latina, Simona Lepori nel giorno in cui l’Anci ha inviato le sue proposte e richieste al Governo. Un lavoro al quale ha partecipato in prima persona: “Proposte perfettamente condivise, perché i problemi di Latina sono quelli degli altri Comuni”, spiega illustrando il documento con cui si chiede rima di tutto di poter annullare – per i mesi di emergenza – tasse e tributi comunali, la Tosap, la Tari, l’Imu, imposta sulle insegne, oltre che di riconoscere contributi ai Comuni per poter svolgere le funzioni proprie e sostenere i cittadini. “Si tratta di soluzioni attuabili che darebbero realmente una boccata d’ossigeno a tanti commercianti e artigiani che oggi non vedono una luce in fondo al tunnel”.

Nei giorni in cui monta la protesta e si leva più forte il grido d’aiuto di bar e ristoranti, di parrucchieri ed estetisti, di gestori di pub e locali, dei commercianti che dovranno riaprire con una serie di paletti, tutti in ginocchio per l’emergenza sanitaria da Covid-19, il documento si concentra sulle azioni di breve periodo rispetto alla gestione immediata delle conseguenze generate dal lockdown.

“L’Amministrazione di Latina – aggiunge Lepori – è più che mai determinata a mettere in campo, cosa che peraltro sta già facendo, tutte le azioni necessarie al sostegno delle attività produttive che si trovano in grande sofferenza in seguito all’emergenza sanitaria. Insieme agli altri Comuni, oggi chiediamo al Governo di giocare di squadra ancora di più rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora. Ho condiviso le proposte Anci come Assessora alle Attività Produttive e d’intesa con il Sindaco Damiano Coletta perché ritengo che bisogna supportare i Comuni affinché questi ultimi possano sostenere i cittadini, questo è ciò che chiediamo”.

Il Comune di Latina sta lavorando ache al potenziamento dello Sportello per le imprese che fornirà consulenze e supporto a titolo totalmente gratuito. “È uno degli strumenti che abbiamo deciso di attivare per favorire la ripartenza – aggiunge Lepori – Al Governo e in particolare al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso questa nota inviata dall’Anci, chiediamo dunque una disponibilità a operare in sinergia e a unire le forze per il bene di tutti, nessuno escluso”.