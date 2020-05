Nuovo singolo per il cantautore di Latina Caravaggio: esce “Gli Impressionisti”

LATINA – E’ uscito il 29 aprile (in tutti gli store digitali ) “Gli impressionisti”, il nuovo singolo dell’artista latinense Andrea Gregori in arte Caravaggio. Un pezzo con cui il cantautore elettronico fa il punto della sua carriera: “La canzone è anche una dichiarazione d’amore a una donna, all’arte e alla vita stessa – spiega – Una retrospettiva in cui ognuno può scorgere gli alti e i bassi della propria esistenza”.

CHI E’ – Caravaggio è stato per dieci anni il frontman di un’importante band della scena rock underground italiana, i Godiva. Oggi la sua produzione da solista si è spostata verso sonorità più indie electronic e techno pop, complice l’avvicinamento al mondo della musica elettronica in qualità di Dj e producer.

Il brano è interamente auto prodotto, arrangiato ed eseguito da Caravaggio; il mastering è firmato da Nicola Valente.

L’uscita del singolo è accompagnata dal videoclip pubblicato qui, girato in casa durante il periodo della quarantena per il Covid19. Protagonista, insieme al cantante, c’è l’attore Enoch Marrella (al cinema nel film Leoni con Neri Marcoré e in televisione nella fiction Don Matteo 12).