Ottica Davoli: Pronti…Partenza… Via!

Si riparte, anche se non ci siamo mai fermati, anzi, eravamo qui ad aspettarVi.

Ci siamo preparati al meglio per accoglierVi nel migliore dei modi, con degli standard di sicurezza ben oltre il minimo richiesto.

Sanifichiamo la postazione di vendita separata ad ogni suo utilizzo mentre tutti gli ambienti vengono sanificati due volte al giorno tramite un sistema professionale. A sua volta ogni postazione è dotata di protezione in plexiglass per garantire la nostra e Vostra sicurezza.

Possiamo affermare così che accompagnate dall’utilizzo di tutti i D.P.I.(dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, disinfettanti, etc. troverete quindi grande sicurezza e la professionalità di sempre. Chi ci conosce sa che siamo sempre stati dei pionieri dell’innovazione tecnologica nel campo dell’ottica e anche per la sanificazione abbiamo applicato la stessa filosofia.

Come già detto non ci siamo mai fermati, anche in questro periodo abbiamo lavorato per portarVi una novità: una nuova lente di Zeiss che come mai prima d’ora viene incontro alle esigenze del mondo di oggi, stiamo parlando della nuova gamma di lenti ZEISS SmartLife.

Tante volte abbiamo detto che rispetto a prima il modo di progettare un occhiale è cambiato, sono tantissimi i parametri che possiamo personalizzare; allo stesso tempo anche il modo di lavorare è cambiato, modificando anche qulle che sono le nostre esigenze visive.

La nuova lente SmartLife si pone come obiettivo di fornire maggior comfort e visione laterale sia sulle monofocali che sulle progressive; queste ultime godono anche di una ulteriore miglioria: anche l’adattamento è più semplice grazie alla riduzione proprio delle aberrazioni laterali, a beneficio soprattutto di chi svolge il proprio lavoro su supporti tecnologici e deve gestire repentini cambi di distanza di lavoro(esempio: passare dallo schermo a un documento cartaceo).

Questa nuova tecnologia non può essere applicata senza i giusti parametri, si avvale infatti dei dati rilevati in vivo dal VisuFit1000, il centratore 3D della ZEISS, con l’aggiunta per la prima volta in assoluto dell’ età del soggetto, che influenzerà il calcolo finale della lente.

Inoltre presentiamo il nostro fiore all’occhiello per le montature: LINDBERG. Occhiale di manifattura danese dal design pulito ed innovativo data la totale assenza di saldature e viti, realizzato a partire da titanio puro al 100% e dal peso di soli pochi grammi.

Tutta la nuova collezione e tutte le nuove colorazioni sono disponibili solo da Ottica Davoli.

Vi aspettiamo.