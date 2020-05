Porte aperte all’Hotel Fogliano, Gianluca Boldreghini: “Entusiamo e voglia di ripartire. Questo posto ora è per tutti”

LATINA – E’ un bel colpo d’occhio ritrovare l’Hotel Fogliano aperto. Gli operai sono al lavoro, il nuovo direttore in postazione, bar funzionante e Gianluca Boldreghini indaffarato tra cellulare e direttive: “Quando decido di fare una cosa, è all’istante”, spiega sorridendo gentilmente, mentre le fioriere dell’albergo sul mare si riempiono di buganvillea e il pavimento contrassegnato dalle “bolle” che marcano il metro di distanza viene sanificato con il cloro.

Un’iniezione di fiducia quella che arriva dal nuovo proprietario dell’hotel che si trova a Capo Portiere, tra lago e spiaggia, in un momento in cui ce n’è davvero bisogno. “Un sogno che si è avverato. Era tanto tempo che cercavamo una struttura sul mare – (con la moglie Roberta gestisce già Villa Meravigliosa oltre al Gran Caffè Egidio, ndr) – e così quando ci si è presentata questa opportunità non ci abbiamo pensato un attimo. Poi c’è stata la pandemia e adesso abbiamo solo voglia di ripartire, con tutte le cautele necessarie, ma di far rivivere questo luogo magico”.

La spinta al buonumore l’hanno data anche i latinensi che domenica hanno fatto in buon ordine la fila pur di prendere un caffè da lui: “Devo ringraziare Latina, domenica c’erano tutti a darci un saluto, a farci i complimenti. E’ stato bellissimo. Prima lo stile era diverso, ma ora noi vogliamo che questo posto diventi accessibile. Abbiamo riconsegnato da qualche giorno la stella del ristorante VistaMare e il nostro obiettivo è riconquistarla, sarà una soddisfazione. Vogliamo però poter accontentare tutti e avremo anche il bistrot”.

E mentre la stagione balneare è alle porte, la riapertura ha prodotto i primi effetti con le prime prenotazioni in albergo: “La camera si potrà prendere alle 15 dal momento che prima dovrà essere pulita e poi sanificata, ma l’attesa dei clienti che lo vorranno sarà in terrazza al quarto piano con una vista spettacolare”.