Cinema, a Pontinia apre il drive dell’associazione Zero

LATINA – L’associazione “Zero” ha lanciato a Pontinia l’iniziativa dettata dalle restrizioni del momento per il Covid-19. Si tratta del “Tower Drive In”, un cinema all’aperto riservato agli automobilisti, da allestire nell’area dell’ex Torre Idrica. Il progetto, patrocinato dal Comune, sarà proposto tutti i fine settimana dal 5 giugno al 5 luglio. Previsti anche intrattenimento musicale e consegna di cibi e bevande.

Domenico Ippoliti ha chiesto dettagli al coordinatore dell’associazione, Giovanni Rapone.

NEL GOLFO – Tutto pronto anche per l’apertura del “Drive in del Golfo” a Santi Cosma e Damiano. L’inaugurazione della struttura era prevista già a fine febbraio ma ovviamente sospesa a causa del COVID 19 e conseguente lockdown. Il “Drive in del Golfo” è una realtà pronta a partire già prima dell’inizio della pandemia , uno spazio all’aperto di circa 50.000 metri quadri già attrezzato e a norma, con viali di accesso, uscite di sicurezza, piazzali per parcheggio e sosta auto, cabina regia e macchina di proiezione e potrà ospitare fino a 500 auto e fino a 5.000 persone.