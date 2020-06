Cisterna, tre etti di marijuana in uno stabile abbandonato; arrestato un nigeriano

CISTERNA – Tre etti di marijuana sono stati trovati in possesso di un cittadino nigeriano di anni 34 anni in uno stabile in stato di abbandono, presso la stazione Ferroviaria di Cisterna dove la polizia aveva notato uno strano via vai di giovani immigrati.

Due di questi in particolare attiravano l’attenzione degli investigatori che hanno deciso per un controllo, chiesto i documenti di identità e di svuotare le tasche consegnando portafogli, cellulari e un mazzo di chiavi, che si è scoperto ben presto essere quello usato per entrare ed uscire dallo stabile apparentemente abbandonato.

Dalla perquisizione domiciliare è venuta fuori la droga, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo che era domiciliato a Colleferro è stato arrestato.