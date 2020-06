Latina, dottoressa sorpresa con una siringa accanto al padre ricoverato, l’uomo muore: fermata

LATINA – Aveva chiesto l’autorizzazione per assistere il padre che è malato terminale e le era stata accordata come avviene nelle situazioni più gravi, quando la condizione dei pazienti richiede la presenza costante di una persona accanto al letto. Poi nel reparto di Medicina del Goretti è accaduto l’imprevedibile: la donna, che esercita la professione di medico in una struttura sanitaria convenzionata della provincia di Latina, è stata trovata con una siringa in mano e, l’infermiera in servizio è intervenuta per capire cosa stessa accadendo. Anche se medico, infatti, la donna non era autorizzata a decidere procedure o terapie di alcun tipo, e tantomeno poteva somministrarle. E’ in quel frangente che il paziente ricoverato, già in condizioni gravissime, è morto.

E’ scattata dunque la segnalazione alle forze dell’ordine intervenute in ospedale, mentre il medico legale ha effettuato una prima valutazione sul decesso. Ora, per capire che cosa abbia causato la morte dell’uomo che soffriva di una grave patologia, e se si sia trattato – come si sospetta – di un caso di eutanasia, lo stabilirà l’autopsia. Sul grave episodio avvenuto in maniera del tutto inattesa, è stata aperta un’inchiesta. Il pm ha disposto il fermo della donna.

Al Goretti nessuno parla, ma una cosa del genere non si era mai verificata e i sanitari sono sotto shock.