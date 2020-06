Cultura da mare, a Latina un festival sulla terrazza di Gelatilandia

LATINA – Tutto pronto per il festival Cultura da MARE 2020 con un ricco calendario di eventi che abbraccia i mesi di luglio e agosto e che sarà ospitata presso la terrazza di “Gelatilandia al mare”, eccellenza pontina nell’arte elatiera, a Capo Portiere (Latina). Protagonisti dell’evento, organizzato dalla casa editrice labDFG, con la collaborazione del gruppo Mondo Radio e Hotel Miramare, saranno le ultime ‘fatiche’ della scuderia targata labDFG e non solo.

Si parte il 2 Luglio alle ore 21 con la serata inaugurale dedicata alle nuove professioni della rivoluzione digitale con la presentazione del libro di Leonardo Valle ‘Advanced Advisory’. Oltre all’autore saranno presenti l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, il presidente della Piccola Industria di Unindustria Lazio Fausto Bianchi, il consigliere regionale Enrico Forte, il direttore editoriale di labDfg Giovanni Di Giorgi. Modera il

giornalista Fabio Benvenuti.

Il 9 luglio sarà la volta della presentazione della graphic novel della Tunuè ‘Per sempre’ con gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi.

Si cambia nuovamente ambito nella serata del 16 luglio con la presentazione del noir ‘L’estate del mirto selvatico’ con l’autore Gianluca Campagna, la giornalista Rai Anna Scalfati e l’editore Alessandro Vizzino.

Il 23 luglio l’ospite d’onore sarà Federico Vergari che presenterà ’Vittorie imperfette. Storie di donne e uomini che non si sono arresi”. Ci saranno i campioni sportivi Alessio Sartori, Alessia Mesiano e Luca Zavatti insieme al sindaco di Latina Damiano Coletta.

Il 30 luglio sarà dedicato al dibattito sulla blue economy che vedrà protagonista il manager Leonardo Valle, le istituzioni e stakeholder che proveranno a delineare gli scenari di sviluppo dell’economia del mare del dibattito: ‘Economia del mare, quale futuro?’ In preparazione anche le date di agosto con protagonisti di primo piano della politica, di cultura, sport ed economia che rappresentano gli assi portanti del festival della Cultura da MARE 2020.