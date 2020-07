San Carlo da Sezze secondo il giornale del Papa, una nuova pubblicazione

LATINA – Sezze è in festa oggi per la ricorrenza dei Patroni, San Carlo da Sezze e San Lidano d’Antena. In occasione della ricorrenza e per il 25° del Centro Studi intitolato a San Carlo, dopo la Messa celebrata nella Cattedrale, in uno spazio allestito all’esterno, sarà presentato il volume San Carlo da Sezze secondo il giornale del Papa.

Nel libro, accompagnato anche da una serie di foto storiche, raccoglie gli articoli pubblicati dall’Osservatore Romano tra il 1936 e il 2011 dedicati alla figura del religioso laico che venne beatificato nel 1882 e fatto Santo nella cerimonia di canonizzazione che si svolse nella basilica vaticana il 12 aprile del 1959 da parte di Giovanni XXIII.

Dopo i saluti della presidente del Centro Studi San Carlo, Natalina Lorefice, e del socio fondatore Carlo Ernesto Di Pastina, parlerà il professor Luigi Zaccheo, storico esperto di Sezze e dei Lepini, che partecipò alla cerimonia di canonizzazione. La presentazione del volume avrà inizio alle 19,30 al termine della funzione religiosa. Un momento musicale è affidato a Valentina Malandruccolo al violino e Roberto Cardinali alla chitarra, entrambi del Gruppo Strumentale San Carlo da Sezze.