Gianni Morandi a Ponza: “E’ bellissima, è la mia prima volta qui”

PONZA – Gianni Morandi è sbarcato a Ponza. La foto è stata pubblicata dal cantante bolognese sul suo profilo Fb accompagnata dall’indovinello: “Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Sapreste dirmi se riconoscete questo luogo? La camicia non è un indizio…”. Tantissimi i commenti e i like naturalmente c’è chi ha indovinato che il magico scenario è quello della più grande della Isole Pontine. “E’ veramente un’isola stupenda, per me è la prima volta qui”, ha commentato lui.

Gianni Morandi è in viaggio con la moglie Anna Dan (che ha scattato la foto) e un paio di amici. “Sono in viaggio, non ho una meta precisa, mi dirigo verso sud. Abbiamo una mezza idea, ma la destinazione cambia continuamente”. Nella scelta non era difficile che vincesse Ponza.