I Sapori del Parco, tutto pronto per la terza edizione

Sabaudia si prepara ad accogliere la terza edizione de “I Sapori del Parco”, l’evento dedicato alle eccellenze del territorio e alla valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo. L’appuntamento è in programma il 6 e 7 giugno al Centro Visitatori di via Carlo Alberto e proporrà due giornate tra natura, gastronomia, laboratori, sport e attività all’aria aperta.

L’iniziativa, patrocinata da ministeri, Regione Lazio, Federparchi e Comuni del territorio, punta a promuovere biodiversità, sostenibilità e tradizioni locali attraverso degustazioni, show cooking, incontri e percorsi esperienziali dedicati a famiglie e visitatori.

Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno la preparazione della ricotta di bufala con il casaro Alessandro De Cesaris, il laboratorio creativo “Il bouquet a Km0” curato dalle Lady Chef di Latina e la degustazione guidata del cocomero pontino. In programma anche masterclass sui vitigni locali e sui prodotti della tradizione.

Tra le novità di questa edizione anche uno show cooking gluten free con lo chef Andrea Palmieri, volto televisivo di Rai e Alma Tv, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio.

Spazio anche agli approfondimenti sul turismo sostenibile, sul rapporto tra sport e natura e sulla valorizzazione di vino e olio come simboli della cultura mediterranea. Non mancheranno attività outdoor, laboratori per bambini e visite al Museo del Parco.

La presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ha sottolineato come l’evento rappresenti un modello di collaborazione tra territorio, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere una fruizione sostenibile dell’area protetta.

“I Sapori del Parco” si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17 alle 23.30 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle 22.30 al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia.