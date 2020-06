Latina Basket e Coach Salzano si salutano

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che si è conclusa la collaborazione tra il club nerazzurro e coach Gigi Salzano, che ha rivestito per il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile nel corso delle ultime 3 stagioni.

Il Presidente Commendator Lucio Benacquista a nome di tutta la società ringrazia coach Salzano per il lavoro svolto con serietà e professionalità, per l’impegno profuso negli anni trascorsi nel team nerazzurro e gli augura le migliori fortune umane e professionali per il proseguo della carriera.