Latina Calcio, il club riparte. In panchina via Maurizi arriva Scudieri

LATINA – Il Latina non lo ha annunciato ufficialmente ma sembra proprio che Raffaele Scudieri sia il nuovo allenatore. Il rapporto con l’Ostiamare si è interrotto a tutti gli effetti, il 55enne romano è pronto a subentrare ad Agenore Maurizi. Porterà con sè al Francioni il fantasista Emiliano Tortolano, già trascinatore nerazzurro ad inizio carriera, e probabilmente l’esterno sinistro Fabio Pompei (32). Da valutare, inoltre, le piste che conducono al centrale ex Aprilia Giovanni Esposito (34) e al centravanti Leonardo Nanni (28). La società, nel frattempo, ha annunciato la sua partecipazione al campionato di Eccellenza Femminile, con una squadra gestita da una realtà autonoma, presieduta da Giovanni Farina.

LA RIORGANIZZAZIONE – Il Latina Calcio 1932 intanto ha avviato l’organizzazione della prossima stagione agonistica. Già da alcune settimane il Presidente Terracciano e il suo vice D’Apuzzo hanno iniziato ad avviare tutte le iniziative utili per gettare le basi della 4 stagione del Latina Calcio 1932. In particolare, in questa prima fase è stata data priorità, subito dopo le varie aperture stabilite dai vari decreti, alla riorganizzazione del Settore Giovanile, con il lavoro di Vincenzo Di Palma e Giancarlo Sibilia a cui è stata riaffidata la guida di un settore ritenuto strategico per la dirigenza nerazzurra.

CALCIO FEMMINILE – La vera novità di quest’anno che il Latina Calcio 1932 apre anche al settore del calcio femminile e iscrive la squadra al campionato di “eccellenza femminile”, affidando la presidenza dell’autonomo settore a Giovanni Farina.

E intanto restano ancora fermi gli allenamenti sul campo di gioco in attesa anche delle novità dalle varie leghe per decidere il futuro calcistico della prima squadra.

“Tutto ruota intorno alle decisioni della federazione, compresa la guida tecnica a cui affidare il futuro calcistico del Latina Calcio 1932”, è il commento del club nerazzurro.