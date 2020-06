Segue una ragazza che rincasa, indossa il casco e la violenta: arrestato 19 enne di Sabaudia

TERRACINA – Un ragazzo di 19 anni di Sabaudia è stato arrestato per violenza sessuale su una 22enne. E’ accaduto a Terracina la sera del 16 giugno dopo le indagini degli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato che hanno eseguito il decreto di fermo emesso dal pm Carlo Lasperanza nei confronti del giovane G.M.

I fatti si sono verificati il 3 giugno quando la giovane donna di ritorno da una serata trascorsa con un’amica, l’ha salutata e si è diretta a piedi verso casa attraversando il centro di Terracina senza accorgersi di essere seguita. L’agguato si è consumato intorno alle 23 quando l’assalitore ha visto che la ragazza svoltava in una strada meno in vista e con estrema freddezza ha indossato il casco e l’ha bloccata. La giovane, scaraventata a terra e aggredita sessualmente, ha cominciato a urlare attirando l’attenzione di un passante che ha chiamato il 113.

Gli investigatori, raccolta la denuncia della vittima, hanno passato al setaccio i tabulati telefonici, gli estratti dai circuiti di videosorveglianza cittadini pubblici e privati e le dichiarazioni di un teste e in pochi giorni sono arrivati all’identikit del violentatore che fino al provvedimento di fermo è stato controllato a distanza per evitare che potesse ripetere il reato.

Nella casa di Sabaudia dell’aggressore gli investigatori hanno trovato elementi ritenuti utili alle indagini. L’uomo, già noto alle forze dell’0rdine, è ora in carcere a Latina in attesa dell’udienza di convalida.