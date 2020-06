Latina, ruba la bici nuova di zecca, la polizia arresta il ladro

LATINA – Tradito da tatuaggi sulle braccia e sul collo e dalle telecamere che lo hanno ripreso durante il furto, è stato identificato e arrestato dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina impegnati nei servizi di controllo del territorio, un ladro di biciclette. Dopo la denuncia del proprietario della bici appena acquistata, gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini del furto riprese dalle telecamere a circuito chiuso all’ ingresso di un palazzo, hanno avviato le ricerche. Poco dopo l’uomo è stato rintracciato presso un noto Centro Commerciale del capoluogo proprio in sella alla bicicletta poco prima rubata e con indosso uno zaino contenente diversi attrezzi utili allo scasso.

S.S., nato in Francia ma cittadino italiano, di anni 35, era già noto per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Per lui, notte nelle camere di sicurezza della Questura e processo per direttissima. Il giudice ha disposto che dovrà presentarsi due volte al giorno in Questura.