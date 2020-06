Picchia la compagna davanti alla bambina che lo implora di smettere: arrestato

LATINA – Ha picchiato la compagna davanti alla figlia di lei, per l’ennesima volta. Quando il 118 l’ha soccorsa per strada dopo l’allarme al 113, aveva il volto tumefatto, era disperata e ha raccontato tutto. Oggi il compagno, un uomo di 43 anni, è stato arrestato dalla volante della polizia in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina.

Una lunga storia di violenze subìte, culminata nella brutale aggressione avvenuta per futili motivi mentre i due erano in auto con la bambina di 10 anni. L’uomo all’improvviso aveva cominciato a insultarla per poi tempestarla di pugni, schiaffi e calci, afferrandole i capelli e torcendole addirittura un piede per trascinarla al di fuori dell’abitacolo, nonostante la piccola lo implorasse di desistere. Alla fine lei era riuscita a fuggire raggiungendo una casa dalla quale aveva chiesto aiuto.

Nel corso delle conseguenti attività di indagine, è emerso che l’uomo era già stato oggetto del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Misura successivamente revocata dal momento che lei lo aveva perdonato.