Martina, a due anni dalla scomparsa una Messa al Circeo, a due passi dal cielo

LATINA – Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Martina Natale, la studentessa del Liceo Manzoni in ricordo della quale i genitori Tino ed Edy hanno costituito l’attivissima Onlus Martina e la sua Luna. E il 12 giugno, venerdì prossimo, si terrà la messa in suo ricordo: “Sarà alle 19 a San Felice, alle Crocette sul Promontorio del Circeo, a un passo dal cielo”.

Sarà come lo scorso anno un momento di condivisione nella natura, e il luogo della celebrazione si potrà raggiungere anche a piedi, lungo la strada del Sole. L’appuntamento è al parcheggio dell’ hotel ristorante Il Faro, partenza alle 16.30. “Sono poco meno di 5 km di salita tranquilla e una bellissima vista panoramica. La durata in genere è di circa un’ora e mezza”, informano dalla Onlus. Per chi si sposterà in auto invece raggiungerà il ristorante “Le Mura e continuerà a piedi per circa 200 metri.

Passeggiata e Messa rispetteranno le regole di contenimento del Covid-19.