Rambo è in canile a Latina ed è adottabile

LATINA – Lui è Rambo, detto Rambetto, simpaticissimo pelosotto di 4 anni. Allegro, gioioso, magnifico compagno di giochi. Taglia piccola. Chiamate ed adottatelo oppure venite a conoscerlo direttamente in canile (Via Congiunte dx – Loc. Chiesuola a Latina). Rambo è adottabile a Latina, nel Lazio e nel centro nord, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni contattare 0773.662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un SMS/whatsapp se non dovessimo rispondere)