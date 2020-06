Il suo padrone è malato, Charlie cerca casa

LATINA – CHARLIE è un simpaticissimo, buonissimo, coccolosissimo cane meticcio di 1 anno e mezzo. Pesa solo 9 kg ed è già abituato a vivere in casa. Il suo proprietario però si è ammalato e fra poco non ricorderà più chi è Charlie. E’ per questo che si sta cercando cerca una nuova famiglia, meravigliosa come lui, che lo adotti.

Charlie è adottabile a Latina, e in tutto il centro nord, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni contattare 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere).