Il grazie di Latina ai sanitari del Goretti, Coletta: “Scelto l’anniversario della posa della prima pietra come segnale di ripartenza”

LATINA – Un’opera commissionata all’artista Alessandra Chicarella che ritrae l’abbraccio tra un sanitario e un paziente è diventata una targa che è stata scoperta oggi, ufficialmente, in una cerimonia che si è svolta all’ingresso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E’ il grazie del Comune a tutto il personale sanitario della Asl di Latina che ha combattuto in prima linea contro il Covid.

Non è un caso che sia stata scelta la data del 30 giugno: “Oggi sono 88 anni dalla posa della prima pietra, il 30 giugno del 1932, e con questo gesto vorremmo rappresentare una piccola ripartenza delle nostre vite, ovviamente con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso. La targa vuole simboleggiare la gratitudine di una intera comunità al mondo della sanità che ha lavorato senza sosta in questa durissima esperienza del Covid-19 a tutela di tutti noi. E colgo anche l’occasione per fare i complimenti alla Cardiologia del Goretti che nella classifica stilata ieri dalla Società Italiana di Cardiologia e Emodinamica risulta al primo posto tra i reparti italiani per il trattamento dell’infarto. Dobbiamo essere orgogliosi di questi risultati che sono frutto di un lavoro costante e della capacità di fare rete», ha detto il sindaco Damiano Coletta.

C’erano tutti al Goretti. oltre al Direttore Generale della Asl Giorgio Casati, Il Prefetto Trio, il Questore Spina e le altre autorità cittadine che si sono complimentate anche con l’artista per la bellezza del lavoro.

“Ringrazio l’artista e il delegato all’arte contemporanea Fabio D’Achille – ha aggiunto Coletta – l’immagine elaborata da Alessandra Chicarella è significativa, un abbraccio, perché speriamo di poter tutti tornare ad abbracciarci”.