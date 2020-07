Attivato a Sabaudia il presidio estivo antincendio boschivo

LATINA – È attivo dal 1° luglio e lo sarà fino al prossimo 15 settembre, il presidio antincendio boschivo nel Comune di Sabaudia, attivato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina. Il servizio è operativo dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni della settimana e raggiungibile, in caso di emergenza, al numero 115.

“Vorrei ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina per l’importane servizio offerto alla città anche in questa stagione estiva – commenta il consigliere delegato Saverio Minervini – Il rischio incendi in un territorio come Sabaudia è sempre alto e merita particolare attenzione da parte di tutti noi: buon senso e coscienza civica devono essere sempre il filo conduttore di ogni nostro comportamento, a tutela della sicurezza dell’intera collettività e a salvaguardia del patrimonio ambientale del nostro

territorio. L’invito è ad assumere atteggiamenti corretti e a denunciare eventuali episodi di rischio e pericolo”.

L’attivazione del presidio, che avrà sede nell’edificio di Largo Mario Bovo (fronte Caserma Piave), va ad affiancarsi all’ordinanza sindacale n. 31 del 04/06/2020 che stabilisce il periodo di massimo pericolo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 e impone una serie di prescrizioni. Tra le altre: il divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato in incendio, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti; il divieto di deposito e di accensione di immondizie di qualsiasi natura, bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione; il divieto di accensione di fuochi per qualsivoglia finalità, come barbecue, fuochi d’artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei ecc. Infine invita tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, prati, terreni agrari, incolti e adibiti al pascolo, ad adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.