Fondi, cuccioli abbandonati in una scatola la polizia li salva: tutti adottati

FONDI – Una telefonata giunta al centralino del commissariato di polizia di Fondi ha segnalato la presenza in una strada del centro cittadino, di cuccioli di cane abbandonati e gli agenti si sono imeddiatamente mossi. Al loro arrivo i poliziotti della Volante hanno trovato i piccoli in un cartone, in tutto quattro, li hanno recuperati e portati in ufficio. Qui, i trovatelli, impauriti e affamati, sono stati accuditi e nutriti dagli uomini della Polizia di Stato. Immediato è scattato il passaparola e in poche ore tutti e quattro i cuccioli hanno trovato casa e padrone. Uno di loro è stato adottato da una poliziotta dello stesso Commissariato.