Incidente sull’Appia muore un quarantenne di Cisterna, gravissimi due ragazzi di Latina

PONTINIA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte sull’Appia al km 83,700 nel comune di Pontinia. Due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate violentemente carambolando a molti metri di distanza, una fuori dalla sede stradale.

Il conducente di una Mini, un quarantenne di Cisterna, Alessandro Paolucci, è morto sul colpo; ferite in maniera gravissima altre due persone, un ragazzo e una ragazza di 26 e 27 anni di Latina soccorsi dal 118. Sono stati operati al loro arrivo in ospedale e sono ora ricoverati in prognosi riservata nella Rianimazione del Santa Maria Goretti. Viaggiavano su una Bmw Serie 1.

La vittima è un consulente finanziario molto conosciuto a Cisterna dove, prima di laurearsi, aveva studiato al liceo Darby. Professionista presso la Deutsche Bank Financial Advisors, Alessandro Paolucci era anche un grande appassionato di mare tanto da creare un’attività di noleggio imbarcazioni per crociere.

Spetterà ai carabinieri della stazione di Pontinia intervenuti, ricostruire quanto accaduto sul tratto che è rimasto chiuso da mezzanotte e mezza circa fino alle 6 di questa mattina per i rilievi e per rimettere in sesto la strada. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco.