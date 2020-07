Serve cibo per cani e gatti, l’appello: “Hanno bisogno di te”

LATINA – Serve cibo per cani e gatti. L’Associazione Amici del Cane di Latina lancia la campagna di raccolta di generi alimentari con lo slogan “Hanno bisogno di te”. Sono i 750 cani che si trovano nella struttura e i numerosissimi gatti delle 15 colonie feline sparse in città. L’appello è stata diffuso dalla presidente dell’Associaizone Amici del Cane, Maria Rosaria Alesini . Per info 0773662177.