Trekking, investigazioni e cacce al tesoro: 67 appuntamenti gratuiti per scoprire il Parco Nazionale del Circeo

SABAUDIA – Sessantasette appuntamenti, tra luglio, agosto e settembre, per conoscere meglio e scoprire i segreti del Parco Nazionale del Circeo, viverne gli ambienti e divertirsi. Torna con questo spirito, a partire da mercoledì 15 luglio, Ospiti del Parco: “Dopo il lockdown è forte la voglia di tornare a scoprire in libertà la natura, che potrà così continuare a istruire e stupire famiglie e visitatori – spiegano il direttore dell’Ente Parco, Paolo Cassola e il presidente dell’Istituto Pangea, Rita De Stefano – esperienze, sviluppate su 16 tipologie diverse, studiate per un pubblico variegato per gusti, età e aspettative. È un’opportunità, unica e gratuita, per scoprire alcuni dei luoghi più belli e nascosti della storica area protetta nazionale nata nel 1934″.

“L’edizione 2020 e tutte le attività di ripresa – assicura il Presidente dell’Ente Parco, Antonio Ricciardi – si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza anti- contagio previste dal Governo centrale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ci auguriamo cessi definitivamente presto”.

Le attività sono state pensate per bambini e adulti, o per entrambi, magari da fare con tutta la famiglia: “Sarà un’edizione molto ricca – spiegano Ente Parco e Istituto Pangea onlus – e arriva dopo il lockdown che purtroppo ha bloccato decine di guide e centinaia di scolaresche con conseguenze occupazionali ed economiche facilmente immaginabili su tutta la filiera dell’educazione ambientale e dell’ospitalità”.

Il via mercoledì 15 luglio alle 19 con l’iniziativa “La luce dorata della duna” alla Strada interrotta in località La Bufalara, come ci racconta Giulia Sirgiovanni, Vicepresidente di Pangea Onlus.

Informazioni e prenotazioni: 0773.511352 oppure 348.3617966 – Info su www.parcocirceo.it – www.istpangea.it

