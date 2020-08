La Notte dei Gatti nei giardini comunali di Latina

Shares

LATINA – Si terrà stasera alle 21 nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina la “Notte dei Gatti”, longeva manifestazione culturale nata da un’idea del patron Virginio Moro giunta quest’anno alla 29” edizione. “Un evento – spiega a nome dell’organizzazione la conduttrice Alga Madia – che si svolge annualmente a Latina e ha come caratteristica fondante quella di premiare personaggi della nostra Provincia, che per la loro capacità, artistica o professionale, si siano particolarmente contraddistinti, anche a livello nazionale, nell’ambito delle varie categorie, che spaziano dalla medicina all’imprenditoria, dalla scienza al cinema e dallo sport allo spettacolo”.

A causa dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle misure anti covid adottate dal Governo la manifestazione, che in genere si svolge nel mese di marzo nella sua sede storica del BiancOro a Latina, non si è potuta svolgere e proprio per non rompere la tradizione e festeggiare la riapertura della nostra comunità alla vita sociale, gli organizzatori hanno pensato di trasferire l’evento in una versione estiva.

Con il Patrocinio del Comune di Latina e della Provincia, la serata sarà presentata da Amedeo Goria, giornalista Rai con la giornalista Alga Madìa.