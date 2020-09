Si perdono sul Promontorio del Circeo, ritrovati all’una di notte dai vigili del fuoco

Shares

LATINA – Sono stati ritrovati all’1,30 della notte dalle squadre di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, due ragazzi che ieri sera intorno alle 21.30, non riuscendo più a trovare il sentiero, hanno lanciato l’allarme alla sala operativa. Era già buio fitto e i due si erano persi nella fitta vegetazione sul Promontorio del Circeo. Grazie alle coordinate ricevute attraverso whatsapp, i due sono stati localizzati e poi raggiunti dagli esperti di soccorso in montagna in collaborazione con i Carabinieri Forestali e portati al sicuro. Erano infreddoliti e un po’ spaventati, ma in buone condizioni di salute.

Al momento dell’allarme era ancora vigente (fino al 30 settembre) l’ordinanza che vieta le gite autonome, senza guida, sul promontorio e in particolare sul Picco di Circe, proprio per la difficoltà della gita spesso sottovalutata. L’ordinanza era stata emessa dopo i numerosi casi di allerta verificatisi in estate e che hanno costretto a pericolosi e costosi interventi di soccorso.