Shares

LATINA – Nana’, dolcissima, tenerissima maltesina di 7 anni circa di 4 kg. E’ meravigliosa, discreta e affettuosa allo stesso tempo. Nanà vi aspetta, chiamate ed adottatela.

Adozione esclusivamente in casa e preferibilmente nel Lazio o se disposti a venire a prenderla a Latina. Per informazioni contattare 334-7740414 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)