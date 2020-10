Tre casi di Covid, chiusa a Latina l’Agenzia n.1 della Banca Popolare del Lazio

Shares

LATINA – E’ stata chiusa per tre casi di Covid-19, l’Agenzia n. 1 della Banca Popolare del Lazio in Viale dello Statuto a Latina. Tutto il personale è stato messo in quarantena e la Asl sta lavorando sul tracciamento sentendo i singoli dipendenti e i contatti avuti.

Ad accorgersene i clienti che hanno trovato chiusa la sede più frequentata dell’istituto di credito anche per la vicinanza al Tribunale. Disposte dalla Asl le operazioni di sanificazione di tutti i locali,. poi si potrà pensare alla riapertura. Ma con quale personale?

Per il momento sono aperte le altre filiali come avverte un cartello esposto sulle vetrate dell’istituto.