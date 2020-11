Acqualatina attiva il depuratore di La Gogna ad Aprilia

Shares

APRILIA – Dopo l’autorizzazione da parte della Provincia, Acqualatina ha attivato ufficialmente l’impianto di depurazione a servizio dei residenti della frazione di La Gogna ad Aprilia. L’impianto, ora gestito completamente da Acqualatina, permetterà di allacciare circa 350 utenze della zona che attualmente non dispongono del servizio depurazione, e sarà in grado di supportare un carico di portata di oltre 2.900 abitanti. Il gestore ha così formalizzato i contratti di oltre 100 utenze che fanno capo ai tratti di rete già collaudati e consegnati (Via Crati e traverse), mentre le altre utenze, sprovviste di sistema fognario, potranno procedere con la richiesta di allaccio (all’email clienti@acqualatina.it).