Il mercato settimanale di Fondi spostato al venerdì

FONDI – Fino alla fine del mese di novembre il mercato settimanale a Fondi si terrà di venerdì e saranno presenti tutte le categorie merceologiche. È quando disposto oggi dal primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto con un’ordinanza sindacale. La decisione è arrivata al termine di un lungo confronto tra l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il dirigente del settore nonché comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro, gli uffici competenti e gli operatori del settore.

«Con il confronto e il buon senso – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravano – si raggiungono sempre soluzioni equilibrate e condivise. Ringraziamo le associazioni di categoria per la disponibilità e la pazienza in questo momento storico in cui restrizioni e normative cambiano molto velocemente. Vogliamo comunque rivolgere un appello agli avventori affinché rispettino rigorosamente le disposizioni riportate nell’apposita cartellonistica ubicata all’ingresso della struttura di via Mola di Santa Maria».

L’amministrazione ha sostanzialmente cercato di coniugare tutte le parti in causa: gli ambulanti, che tra maltempo e restrizioni stanno vivendo un momento di profonda crisi, la Regione, che ha emanato un’ordinanza finalizzata a ridurre i tipici assembramenti dei giorni festivi e il conseguente rischio di contagio, e i cittadini che da sempre sono abituati a fare acquisti convenienti presso la struttura di via Mola di Santa Maria.

“La possibilità di spostare il mercato al venerdì ha trovato tutti d’accordo – spiegano dall’Amministrazione – trattandosi di un giorno feriale si riduce il rischio di assembramento rispetto alla domenica, gli operatori potranno recuperare una preziosa giornata di lavoro, mentre i cittadini avranno la possibilità di acquistare ortofrutta, abbigliamento o altro a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una misura temporanea dato che l’ordinanza regionale scadrà il prossimo 30 novembre. A partire da tale data, salvo proroghe o nuove restrizioni, il mercato tornerà al suo giorno originario, la domenica”.

Oltre all’obbligo di utilizzo della mascherina, è importante attendere il proprio turno, in maniera ordinata e distanziata, tanto per la visione quanto per il pagamento della merce.