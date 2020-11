Aprilia, barili di gasolio nel furgone sulla Pontina: 8 verbali e ritiro della patente

Shares

APRILIA – Trasportava diversi barili di gasolio privi di autorizzazione. E’ stato fermato sulla Pontina all’altezza di Aprilia e pesantemente sanzionato dalla polizia stradale l’autista di un furgone. Maxi multa: 8 verbali, 3000 euro e ritiro della carta di circolazione e della patente.

Sono stati gli agenti del distaccamento di Aprilia, nel corso dei servizi organizzati per prevenire e reprimere le infrazioni al Codice della Strada sulle arterie provinciali, hanno ispezionato il mezzo constatando non solo la presenza del carburante privo di autorizzazione, ma come non fossero state rispettate le norme di sicurezza previste per il trasporto di merci pericolose. E’ scattato anche il fermo amministrativo del mezzo.