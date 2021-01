Si chiama Tim, il cane che sa sorridere nonostante il canile

LATINA – Strepitoso Tim, mascotte e capo branco, circa 15 kg di simpatia allo stato puro! Ha 6 anni e un sorriso simpaticissimo. Mandiamolo a casa, aiutateci a farlo adottare! Si trova a Latina e per una buona adozione potrà viaggiare in tutto il centro-nord. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00) – 375.6459655 solo whatsapp