Orme di dinosauro, 100mila euro a Sezze per tutela e valorizzazione

SEZZE – E’ considerata la più importante scoperta paleontologica del centro Italia. Ora, per la valorizzazione delle impronte di dinosauro di Sezze, arriva un finanziamento di 100mila euro. E’ l’effetto di un emendamento alla Legge di Stabilità 2020 presentato dal consigliere regionale del Pd, Salvatore La Penna e riferito al monumento naturale “Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosauri”.

“Il finanziamento sarà destinato a realizzare i primi interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa, alla protezione delle orme e all’acquisizione dell’area” – spiega La Penna, sottolineando come l’emendamento in questione abbia previsto interventi di valorizzazione anche sul Monumento Naturale “Bosco di San Martino” di Priverno e “Lago di Giulianello” di Cori”.

“È necessario porre le basi per un nuovo modello di sviluppo dei Lepini che abbia fra i suoi punti di forza la valorizzazione del paesaggio, del capitale naturale e dell’inestimabile patrimonio storico ed archeologico. Voglio ringraziare per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati e la direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette, in particolar modo il direttore Vito Consoli”, conclude il consigliere regionale pontino.