D’Amato su Astra Zeneca: “Vaccineremo gli under 55 con il metodo isreaeliano”

“Incontrare oggi chi in questi mesi ha rischiato più di tutti, guardarli negli occhi, è stato un grandissimo segnale di speranza. Mi auguro che anche questa giornata aiuto a ritrovare fiducia”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha aperto allo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale contro il Covid over gli over 80.

“Siamo la prima regione italiana a partire”, ha detto nella stessa occasione l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato che ha dato anche alcune informazioni sull’altra tranche vaccinale che si avvicina, quella per gli under 55 che saranno vaccinati con Astra Zeneca.

“Per questa categoria noi sceglieremo il metodo più veloce, perché la velocità è la cosa più importante e il metodo più veloce è quello israeliano, a chiamata per fascia di età cominciando dal 1966 a scendere e dando priorità all’interno di questa fascia alle categorie più a rischio individuate dal Ministero”.