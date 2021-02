Covid, vaccinazioni: ecco il nuovo cronoprogramma nel Lazio

LATINA – Dopo il via ieri alla campagna vaccinale contro il Covid per gli over 80, l’assessore alla Sanità D’Amato ha illustrato il nuovo cronoprogramma puntualizzando, in premessa, che si «proseguirà in base al numero dei vaccini a disposizione». Lo ha fatto oggi a Latina.

IL PIANO – «Abbiamo avuto 240mila prenotazioni per gli over 80 – ha detto l’assessore regionale, a margine di un evento all’azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina dove viene prodotto l’anticorpo monoclonale di Lilly che sarà distribuito e utilizzato in Italia dopo l’ok dell’Aifa» – andremo avanti per i prossimi due mesi e contiamo di finire a fine aprile o nei primi giorni di maggio. D’Amato dunque immagina di poter potenziare la campagna in corso per i più anziani. “Poi passeremo a vaccinare la fascia 75-79 anni, comprendendo anche le grandi fragilità, e via via proseguiremo con i 70-74enni e pensiamo di arrivare entro l’estate alla fascia dei 60enni». Si procederà con lo stesso sistema di prenotazioni utilizzato per gli ultraottantenni (sito prenotavaccino e numero telefonico), ma aumenteranno i punti vaccinali “siamo partiti con 50 punti vaccinali, ma possono essere incrementati”.

UNDER 55 – Una scelta obbligata anche perché contemporaneamente, accanto a queste somministrazioni, cominceranno le vaccinazioni con il prodotto AstraZeneca, che partiranno dalla classe 1966 a scendere, prenotando dal proprio medico di famiglia. Si procederà al ritmo di due settimane per ogni classe d’età (dal ’66 a scendere) e di arrivare ad agosto avendo esaurito la fascia dei 50enni, per poi puntare ai 40enni. Sempre che le dosi siano sufficienti.

LA CHIAMATA AI MEDICI DI FAMIGLIA – «Abbiamo 4mila medici di famiglia, se dobbiamo considerare almeno 50 dosi a medico dovremmo avere almeno 200mila dosi del vaccino». Alla campagna vaccinale per gli ultraottantenni in provincia di Latina hanno aderito per il momento soltanto 86 medici di medicina generale. Un dato molto deludente.